В Энгельсе завтра начнут ремонтировать Волжский проспект

В Энгельсе Саратовской области завтра, 13 апреля, начнутся дорожные работы на Волжском проспекте.

- Здесь будет приведён в порядок участок дороги протяженностью 3 км от Маяковского до поворота на Плодосовхоз, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Кроме нового асфальта здесь появятся дорожные знаки.

Работы планируется завершить до 31 июля 2021.

Всего на реализацию нацпроекта БКАД заложено более 6,3 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют более 260 км дорог в области.

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