Бранденбургской мадонне Марии Лиманской исполнилось 97 лет

Марию Лиманскую поздравили с 97-летием. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской области

Легендарной фронтовой регулировщице Марии Филипповне Лиманской сегодня, 12 апреля, исполнилось 97 лет

В село Звонаревка Марксовского района Саратовской области приехали росгвардейцы, представители ветеранской организации войск правопорядка и детско-юношеское движение «Гвардейская смена».

Марию Лиманскую прославил известный снимок фотокорреспондента Евгения Халдея «Бранденбургская мадонна» на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот.

Начальник Управления Росгвардии по Саратовской области Геннадий Макаров в поздравлении отметил, что Мария Филипповна принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

- Пройдя трудный путь, вы остались удивительной, доброй, сильной духом женщиной! Мы всегда будем помнить, что мы в неоплатном долгу вашим подвигом, — поздравил Макаров.

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