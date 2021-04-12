Суд разрешил мэрии Саратова не заниматься в ближайшее время инвентаризацией деревьев

На Набережной Саратова в рамках реконструкции попилили здоровые деревья

Усилия межрайонной природоохранной прокуратуры заставить мэрию Саратова срочно заняться инвентаризацией деревьев и иных зеленых насаждений в городе не увенчались успехом.

Сегодня, 12 апреля, судебная коллегия по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове оставила апелляционное определение без изменения, а кассационное представление прокурора — без удовлетворения.

Напомним, ранее саратовский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Волжский районный суд с иском к администрации Саратова. Прокуратура встала на защиту жителей города и потребовала признать незаконным бездействие администрации по непроведению инвентаризации зеленых насаждений. Прокурор также просил возложить на администрацию обязанность эту полную инвентаризацию провести. Представитель надзорного органа прямо указал, что отсутствие инвентаризации зеленого фонда позволяет без разрешительных документов вырубать деревья, которые находятся во вполне нормальном состоянии.

Волжский суд в августе 2020 года прокурора поддержал, после чего мэрия обратилась с апелляцией в областной суд. Там благосклонно отнеслись к доводам мэрии, в частности о нехватке средств на инвентаризацию, и в конце 2020 года решение Волжского суда отменили.

Тогда волжский межрегиональный природоохранный прокурор направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции, надеясь заставить мэрию заняться подсчетом деревьев и их сохранением. Но сегодня в Первом кассационном суде решили, что мэрия полной инвентаризацией заниматься все-таки не будет, по крайней мере, в ближайшее время.

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