На руководителя завода в Саратове возбудили дело за невыплату 34 млн рублей зарплаты

В Саратове возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты на АО «Нефтемаш-Сапкон».

- С июля 2020 года по март 2021 года должностное лицо из числа руководства из личной заинтересованности допустило невыплату зарплаты работникам на сумму более 34 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После прокурорской проверки возбуждено дело.

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