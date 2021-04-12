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Происшествия12 апреля 2021 14:56

На руководителя завода в Саратове возбудили дело за невыплату 34 млн рублей зарплаты

Должностное лицо допустило невыплату из личной заинтересованности
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты на АО «Нефтемаш-Сапкон».

- С июля 2020 года по март 2021 года должностное лицо из числа руководства из личной заинтересованности допустило невыплату зарплаты работникам на сумму более 34 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После прокурорской проверки возбуждено дело.

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