До вечера Заводской район Саратова остался без воды

В Заводском районе Саратова сегодня, 12 апреля, отключили водоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для ликвидации аварии по Ново-Астраханскому шоссе, 53 ориентировочно до 20:00 ограничено водоснабжение на Ново-Астраханском шоссе, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, Ново-Астраханской улице, 36, 38, 7-й Нагорной, 4, 6, 8, 5-м Нагорном проезде, 3.

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