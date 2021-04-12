Николай Панков возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Саратове

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 12 апреля, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Саратове.

Как сообщил депутат на своей странице в Instagram, там же прошел торжественный митинг.

- День космонавтики ассоциируется с хорошим настроением, с гордостью за первого нашего человека, который поднялся в космос, — сказал Панков.

Он считает, что после полета Юрия Гагарина миллионы мальчишек захотели стать космонавтами. Но даже если у них не получилось, они все равно выросли хорошими людьми.

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