В поликлинике детской больницы №5 Саратова отремонтировали кабинеты врачей

В поликлинике Саратовской детской инфекционной клинической больницы №5 отремонтировали кабинеты врачей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, работы были проведены с учетом мнения местных жителей и общественников.

Ремонт был выполнен в кабинетах ЛОР-врача, офтальмолога, педиатров, прививочный кабинет и картохранилище. Кроме того, там появилось медицинское оборудование.

Ранее в поликлинике уже был выполнен частичный ремонт в рамках нацпроекта «Здравоохранение, инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.