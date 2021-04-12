В Саратове будут расширять детский центр медицинской реабилитации

В Саратовской области будут развивать спецнаправления детской медицинской помощи.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, Олег Костин рассказал подробности на аппаратном совещании 12 апреля.

В частности, он считает, что следует расширить детский центр медицинской реабилитации на 1-м Станционном проезде. Там ежегодно восстанавливаются около 3,5 тыс. детей до 18 лет с патологией центральной нервной системы, с нарушением психики, детским церебральным параличом, с перинатальным поражением центральной нервной системы и его последствиями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом востребованность увеличивается.

- Это не дело, когда детская клиника расположилась на первом этаже жилой пятиэтажки. Мы закупаем новое современное медицинское оборудование, в том числе тренажеры для механотерапии, для которого нужны куда большие площади, чем имеющиеся. Поэтому нам важно просчитать различные варианты для размещения учреждения не в приспособленных, а именно в типовых помещениях, отвечающих современным нормам и стандартам, предъявляемым к подобным центрам. Скорее всего, по этой причине мы откажемся от возможного использования под эти цели здания по улице Шелковичная, где раньше располагалась 4-я городская детская больница. В силу своих конструктивных особенностей оно также окажется приспособленным и принципиальных улучшений условий пребывания пациентов мы не увидим. Найдем ему другое применение в медицинских целях, а для детей будем искать варианты лучше, – сказал Олег Костин.

Заместителю министра Денису Грайферу поручено лично оценить ситуацию на месте и представить предложения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.