В Саратовской области через две недели начнут ходить «речные трамвайчики»

В Саратовской области 16 апреля 2021 года открывается навигация для маломерных судов.

- Еще через неделю — 24 апреля — начинаются пассажирские перевозки водным транспортом по маршрутам Саратов — Сосновка, Саратов — Шумейка, Хвалынск — Духовницкое. Они пользуются популярностью, так как позволяют с комфортом и за невысокую плату добраться до дачных участков, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта.

На маршруты выйдут суда вместимостью 242 и 200 человек. Стоимость проезда в Сосновку — 66 рублей, в Шумейку — 40, из Хвалынска в Духовницкое — 36 рублей.

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