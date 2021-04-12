Президенту «Автодора» Владимиру Родионову провели операцию на сердце

Фото с сайта БК «Автодор»
Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов перенес операцию на сердце.
- В настоящее время Владимир Евстафьевич выписан из больницы, находится на реабилитации в санатории, расположенном на территории Московской области, чувствует себя хорошо и осуществляет оперативное управление деятельностью клуба в дистанционном режиме, — отметили на сайте «Автодора».
Сама операция прошла 19 марта.
В ближайшее время Родионов планирует вернуться в Саратов.
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