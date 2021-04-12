Президент Путин 12 апреля проведет встречу с губернатором Радаевым

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области в День космонавтики, 12 апреля, будет работать Президент России Владимир Путин.

Об этом сообщают «РИА-Новости», ссылаясь на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова.

Запланировано, что глава государства проведет совещание по развитию космической отрасли. Оно состоится в Энгельсе в режиме видеоконференцсвязи.

Песков отметил, что Путина в поездке будут сопровождать председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также губернатор области Валерий Радаев. С главой региона запланирована отдельная встреча.

Кроме того, Владимир Путин посетит Парк покорителей космоса и место приземления Юрия Гагарина

- Он посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ, – отметил Песков.

Напомним, Парк покорителей космоса был открыт в преддверии Дня космонавтики. Инициатором его создания стал председатель правительства России Вячеслав Володин, который обратился за поддержкой к Владимиру Путину и получил ее.

Парк представляет собой мемориально-образовательный комплекс на 20 гектарах, где установлены стела с памятником Гагарину и капсула на месте приземления первого космонавта.

За первые же день работы во время технического открытия парк посетили уже более 20 тыс. человек.

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