Саратовцу ограничили выезд из страны из-за долга перед регоператором

.

Житель Саратова лишился возможности выехать за пределы Российской Федерации из-за накопленной задолженности за услугу по обращению с ТКО перед региональным оператором Саратовской области – филиалом АО «Управление отходами» и другими ресурсоснабжающими организациями.

Несмотря на неоднократные уведомления о необходимости погасить задолженность свыше 4 000 рублей, собственник частного дома не оплатил коммунальную услугу. Регоператор направил заявление на выдачу судебного приказа и в рамках сводного исполнительного производства в конце марта было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве на выезд за границу.

- Это первый случай в Саратовской области, когда гражданина ограничили в праве на выезд из страны из-за долга за услугу по обращению с ТКО. Особенно обидно получать такие ограничения накануне отпускного сезона, поэтому всем неплательщикам рекомендуем погасить накопленные долги и не омрачать летний отдых. Мы же продолжаем претензионную работу, еженедельно выносятся десятки судебных приказов о взыскании долгов в отношении собственников жилых домов. Многие из них могут закончиться таким же запретом на выезд за границу, – рассказал директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Отметим, что помимо суммы основного долга, в отношении злостных неплательщиков в рамках судебного производства начисляются пени, исполнительские сборы и иные штрафные санкции. Должник может также лишиться своего имущества, сопоставимого с суммой долга.

Для урегулирования задолженности потребителям необходимо обратиться к специалистам регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО – филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.