Салют в День космонавтики в Саратове начнется в 22 часа

В Саратове прогремит салют в День космонавтики
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Стало известно, где в Саратовской области 12 апреля прогремит праздничный салют.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, он состоится на Соколовой горе в 22 часа.
Также в День космонавтики пройдут праздничные мероприятия: в кинотеатре «Звездный» откроется Четвертый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC».
В 17 часов стартует пешеходная экскурсия от Мичурина, 8. Участники узнают о жизни первого космонавта Земли Юрия Гагарина в Саратове.
Жители смогут посмотреть салют в Instagram главы Саратова Михаила Исаева.
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