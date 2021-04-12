Развитием новых районов Саратова займется Владимир Бьятенко

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В администрации Саратова произошли кадровые перестановки.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, председателем комитета по развитию территорий стал Владимир Бьятенко.

Его во время оперативного совещания представил сотрудникам глава города Михаил Исаев.

Ранее Владимир Бьятенко работал в администрации Саратовского района. Новый комитет был создан в связи с присоединением к Саратову новых территорий.

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