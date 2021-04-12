В Саратовской области пенсионеры собираются играть в КВН и открыть театр

В Саратовской области «серебряные» волонтеры открывают новый проект «Смех — обеззараживающее средство».

- Команда добровольцев — участников студии «Интернет ТВ 60+» планирует открыть собственный театр миниатюр, сформировать команду КВН и вокально-инструментальный ансамбль при центре соцобслуживания населения Энгельсского района, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

К движению «серебряных» волонтеров уже присоединились более 1,3 тыс. человек. Он реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Идея нового проекта родилась благодаря зрительскому отклику на юмористический видеоролик, снятый студийцами к 1 апреля. Житель Энгельса Александр Хитрухин, много лет работающий в сфере театрального искусства и юмора, с профессиональной точки зрения разобрал сценарий видеоролика и поделился своими идеями.

Специалист Энгельсского КЦСОН Наталия Карпович отметила, что волонтеры — очень творческие люди, они заражают всех своей активностью.

- Мы стараемся сделать интересной и насыщенной жизнь людей на пенсии. А это – одна из главных целей национального проекта «Демография», — отмечает специалист центра Наталия Карпович.

Стать «серебряным» волонтером может любой пожилой житель области. Все подробности можно уточнить в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

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