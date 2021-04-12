Паводок в Саратовской области не представляет угрозы для населенных пунктов

В четырех районах Саратовской области на утро 12 апреля оказались подтоплены мосты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, перелиты шесть низководных мостов и три дороги.

Мосты затоплены в Лысогорском, Ивантеевском, Ртищевском и Аткарском районах. Дороги перелиты в Перелюбском и Пугачевском районах.

Подъездные пути имеются, пострадавших нет, так же угрозы подтопления населенных пунктов нет.

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