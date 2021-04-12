Зарегистрировано 142 случая коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 142 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 41 пациента диагностирована пневмония.

Выздоровели за сутки 132 человека. Итого в регионе с начала пандемии инфицированы 56 560 человек, а выздоровели – 51 186 человек.

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