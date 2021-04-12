Участники Всероссийского автопробега уезжали из Саратова со слезами на глазах

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Достопримечательности Саратова и Энгельса, связанные с историей отечественной космонавтики, в свой последний день в регионе посетили участники Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса».

Специально для них провели экскурсию по Народному музею Ю.А. Гагарина. Экспозиция, собранная в Саратове, поразила гостей, которые тоже приехали не с пустыми руками. Они привезли артефакты, связанные с Юрием Алексеевичем Гагариным, и передали их в музей.

В Энгельсе они возложили цветы к памятнику «Перед полетом» и посетили специальную выставку в краеведческом музее, которая рассказывает о первом полете человека в космос.

- От посещения Саратовской области остались только положительные эмоции. Уезжали почти со слезами на глазах. Нас так замечательно не встречали ни в одном городе по пути следования автопробега. Очень жаль, что временные рамки были очень сжаты. Хотелось прогуляться по знаменитой пешеходной зоне в Саратове и посетить другие достопримечательности, но это уже в следующий раз. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашим регионом, – сказал вице президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Виктор Коваленко.

Вечером 11 апреля участники Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса» отправились в Москву.

Но они признались, что возможно это «космическое» путешествие по стране станет основой для нового туристического маршрута.

Напомним, что три экипажа стартовали 6 апреля от Музея космонавтики в Москве, чтобы посетить все места, связанные с историей отечественной космонавтики. В необычный путь отправились представители Роскосмоса, Евразийского содружества специалистов туриндустрии и журналисты «Комсомольской правды».

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