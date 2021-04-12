В Саратове из теплотрассы спасли молодого мужчину

Мужчину спасли из теплотрассы
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Кировском районе Саратова из колодца теплотрассы спасли 27-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, ЧП случилось у дома №192/208 по Большой Садовой.
Фото: Саратовская областная служба спасения
Прибывшие на место спасатели с помощью альпснаряжения достали пострадавшего и передали «скорой».
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