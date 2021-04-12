В Саратове из теплотрассы спасли молодого мужчину

Мужчину спасли из теплотрассы Фото: Саратовская областная служба спасения

В Кировском районе Саратова из колодца теплотрассы спасли 27-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, ЧП случилось у дома №192/208 по Большой Садовой.

Фото: Саратовская областная служба спасения

Прибывшие на место спасатели с помощью альпснаряжения достали пострадавшего и передали «скорой».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.