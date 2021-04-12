Володин: День космонавтики — важная дата для всего человечества

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Днем космонавтики.

- Дорогие друзья!

12 апреля — это особый день не только в истории нашей страны, но и всего человечества. В этот день в 1961 году произошло событие, изменившее мировую историю. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, покорившим космическое пространство. Особое место в его жизни занимала Саратовская область. Здесь он учился в индустриальном техникуме, в местном аэроклубе впервые поднялся в небо, на саратовской земле приземлился его «Восток-1», недалеко от Волги.

Мы можем по праву гордиться, что имя первого космонавта увековечено не только в названиях улиц городов Саратовской области, аэропорта и вуза, но и тем, что, сохраняя память, мы приумножаем знания об истории покорения космоса и людях, ее написавших.

В год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления открывается Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Это мемориально-образовательная территория под открытым небом, которая, надеюсь, будет востребована жителями всей страны, — отметил Вячеслав Володин.

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