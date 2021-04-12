День космонавтики в Саратове будет жарким

В Саратовской области 12 апреля будет облачная с прояснениями погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадкой в течение дня не ожидается. Однако утром возможен сильный туман.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 13 м/с при порывах.
Столбик термометра поднимется в моменты максимального нагрева до 22 градусов тепла.
Такая погода разительно отличается от прошлогодней. Тогда регион накрыла сильная метель с мокрым снегом и ледяным дождем.
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