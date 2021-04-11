Двое детей играли на открытом окне седьмого этажа дома в Саратове

Дети оказались у открытого окна на седьмом этаже. Фото из группы "Солнечный Саратов"
В поселке Солнечный-2 в Саратове бдительные соседи заметили двух детей, высовывающихся из открытого окна на седьмом этаже.
ЧП случилось в доме №8 на улице Панченко.
- Родители, вы куда смотрите? А потом будете реветь! Начали звонить в службу спасения, но благо дело дети закрыли окно, — написал очевидец в группе «Саратов онлайн».
В комментаторах местные жители выразили крайнюю обеспокоенность этим фактом.
Напомним, накануне спасатели предотвратили падение из окна на третьем этаже двухлетнего мальчика.
Бдительные соседи забили тревогу. Фото из группы "Солнечный Саратов"
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.