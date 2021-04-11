Двое детей играли на открытом окне седьмого этажа дома в Саратове

Дети оказались у открытого окна на седьмом этаже. Фото из группы "Солнечный Саратов"

В поселке Солнечный-2 в Саратове бдительные соседи заметили двух детей, высовывающихся из открытого окна на седьмом этаже.

ЧП случилось в доме №8 на улице Панченко.

- Родители, вы куда смотрите? А потом будете реветь! Начали звонить в службу спасения, но благо дело дети закрыли окно, — написал очевидец в группе «Саратов онлайн».

В комментаторах местные жители выразили крайнюю обеспокоенность этим фактом.

Напомним, накануне спасатели предотвратили падение из окна на третьем этаже двухлетнего мальчика.

Бдительные соседи забили тревогу. Фото из группы "Солнечный Саратов"

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.