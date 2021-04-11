Директор Парка покорителей космоса поделился впечатлениями: К нам пришли тысячи человек

Директор Парка покорителей космоса Дмитрий Кубанкин Фото: Екатерина Семенова

В первые дни после реконструкции Парк покорителей космоса посетило более 20 тыс. гостей. Директор Парка покорителей космоса Дмитрий Кубанкин на своей странице в социальной сети рассказал, как прошел первый день работы парка.

- Сегодня прекрасный день! Нам повезло с погодой. Дождя не было, и, несмотря на то, что солнце лишь изредка выглядывало из-за облаков, это не помешало тысячам жителей нашего региона и гостям посетить Парк покорителей космоса. Сегодня были проведены веломарафон «Поехали» и беговой марафон «Звездный путь», – рассказал директор комплекса.

По его словам, территория комплекса была заполнена людьми, многие были с детьми, что говорит о том, что наши земляки уже выбрали Парк покорителей космоса как место для семейного отдыха.

- Сейчас в Парке проводятся технические работы после столь активных первых дней работы комплекса, — отметил Дмитрий Кубанкин.

Администрация комплекса просит посетителей бережно относиться к общественному пространству. Все новости о времени посещения Парка будут опубликованы в официальных информационных источниках.

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