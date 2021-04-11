Желтый трамвай выйдет на маршрут №9 в Саратове

Трамвай "Татра" был брендирован специально для Саратова. Фото из Instagram Михаила Исаева

Обновленный трамвайный вагон «Татра» выйдет 12 апреля на улицы Саратова.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, трамвай был брендирован — его выкрасили в желтый цвет и украсили символами города.

Вагон будет курсировать по маршруту №9, который соединяет Мирный переулок с Заводским районом города.

Напомним, вагоны были переданы Саратову безвозмездно при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Фото из Instagram Михаила Исаева

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