Желтый трамвай выйдет на маршрут №9 в Саратове

Трамвай "Татра" был брендирован специально для Саратова. Фото из Instagram Михаила Исаева
Обновленный трамвайный вагон «Татра» выйдет 12 апреля на улицы Саратова.
Как рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, трамвай был брендирован — его выкрасили в желтый цвет и украсили символами города.
Вагон будет курсировать по маршруту №9, который соединяет Мирный переулок с Заводским районом города.
Напомним, вагоны были переданы Саратову безвозмездно при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Фото из Instagram Михаила Исаева
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