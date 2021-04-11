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Общество11 апреля 2021 17:33

Желтый трамвай выйдет на маршрут №9 в Саратове

Вагон «Татра» появится на улицах города 12 апреля
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Трамвай "Татра" был брендирован специально для Саратова. Фото из Instagram Михаила Исаева

Трамвай "Татра" был брендирован специально для Саратова. Фото из Instagram Михаила Исаева

Обновленный трамвайный вагон «Татра» выйдет 12 апреля на улицы Саратова.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, трамвай был брендирован — его выкрасили в желтый цвет и украсили символами города.

Вагон будет курсировать по маршруту №9, который соединяет Мирный переулок с Заводским районом города.

Напомним, вагоны были переданы Саратову безвозмездно при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Фото из Instagram Михаила Исаева

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