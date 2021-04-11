Откуда на шлеме Юрия Гагарина появилась надпись «СССР»: Федеральный канал показал фильм о первом космонавте Земли

В эфире канала «Россия 24» вышел фильм о первом космонавте планеты Юрии Гагарине.

Были рассказаны многие малоизвестные факты о жизни и работе легендарного героя.

Например, один из них — как Юрию Гагарину на шлем нанесли надпись «СССР» непосредственно перед взлетом. Так организаторы полета позаботились, чтобы после приземления Юрия Гагарина не приняли за иностранного летчика. Тогда у жителей было свежо воспоминание о Фрэнсисе Гэри Пауэрсе — летчике США, сбитом над Советским Союзом в 1960 году.

Так и появилась надпись - ее нанесли на гермошлем тут же, кисточкой с краской. Поэтому после приземления Гагарина на поле под Энгельсом 12 апреля 1961 года местные жители узнали, что это будущая легенда.