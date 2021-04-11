Лидер велосипедного движения в Саратове: Велодорожка в Парке покорителей космоса станет гордостью нашей области

Сегодня на агитационный велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, вышли сотни спортсменов и любителей. На старте оказались как опытные велосипедисты, так и любители. Некоторые отправились в путь целыми семьями. Были и те, кто заранее не только изучил, но и опробовал маршрут.

Одна из лидеров Саратовского велосипедного движения Ирина Ионова поделилась своими впечатлениями.

- Мы получили колоссальное удовольствие, поучаствовав в таком знаменательном велопробеге. Радует и возможность опробовать новый спортивный объект — велодорожку, и то, что это мероприятие знаковое, проходит, можно сказать, в историческом месте. Очень приятно, что это событие вызвало такой энтузиазм у людей — сколько желающих принять участие! Это очень здорово! Неделю назад приезжали сюда с друзьями, посмотрели, нам сразу все понравилось. Прекрасно, что появилась такая велодорожка. Теперь сможем ездить не по сложной трассе, а по специализированной и безопасной велополосе. С удовольствием будем с семьей проводить здесь время! Многие из тех, кто сегодня впервые проехал на велосипедах по новой велодорожке, признались, что уже планируют вернуться сюда вновь. Уверена, что Парк покорителей и велодорожка станут любимыми местами отдыха и гордостью нашей области! — сказала она.

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