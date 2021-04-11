Парк покорителей космоса посетило рекордное число гостей

Фото со страницы Парка покорителей космоса в сети Instagram
Парк покорителей космоса принял рекордное число посетителей - более 20 тыс. человек.
Об этом сообщается на официальной странице мемориально-образовательного комплекса в сети Instagram. Также на своей странице об этом написал председатель правительства области Роман Бусаргин.
В парк пришли не только гости, приехавшие из разных районов области, но и спортсмены — ведь 11 апреля здесь прошли массовые спортивные состязания — легкоатлетический и велосипедный пробеги.
- Мы вынуждены закрыться на перерыв для уборки территории. О времени открытия Парка покорителей космоса сообщим дополнительно завтра. Приносим свои извинения! — сообщило руководство комплекса.
Ожидается, что парк откроется в понедельник, 12 апреля, во второй половине дня. Информация об этом появится на странице комплекса и на сайте «КП-Саратов». Следите за новостями.
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