Школьники и студенты Саратова получат призы за участие в космическом конкурсе

Космический конкурс с ценными призами объявлен в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в соцсетях.

Он носит название «Придумай себе позывной» и приурочен к 60-летию первого полета человека в космос.

Конкурс-флешмоб организован совместно с Парком покорителей космоса. Участие в нем могут принять школьники и студенты из Саратовской области. Для этого надо подписаться на паблик «Володин.Саратов» в Instagram, отметить двух друзей и создать у себя на странице пост с вариантами собственного космического позывного. Обязательно нужно отметить паблик «Володин.Саратов» через @ и выставить хэштег #позывной60. Аккаунт должен быть открыт.

- Это может быть видео, фото. Ты можешь быть один или с друзьями, семьей, котом, собакой, с кем угодно. Дай полет своей фантазии, — призывают организаторы.

Сделать это нужно до 24 часов 12 апреля. 60 самых креативных участников получат ценные призы.

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