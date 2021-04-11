Даци Дациев: Будем устраивать велопробеги на дорожке к Парку покорителей космоса

Велопробег прошел в честь первого полета человека в космос

Жители Саратовской области массово приняли участие в велопробеге «Поехали!», который состоялся в Энгельсском районе 11 апреля.

Спортивное состязание приурочено к 60-летнему полету человека в космос.

Саратовская область неразрывно связана с именем первого космонавта Юрия Гагарина, здесь он учился, здесь место приземления после первого полета, где теперь обустроен Парк покорителей космоса.

Именно к парку ведет 14-километровая дорожка, где сегодня прошли велосипедные и легкоатлетические пробеги. Они оказались очень популярными среди жителей, среди которых были как любители, так и профессиональные спортсмены.

Своими впечатлениями поделились Илья Мажухин и Дмитрий Брегеда — мастера спорта по триатлону, призеры и победители чемпионатов различного уровня.

Также участие принял Даци Дациев, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, двукратный чемпион Европы, чемпион мира по кикбоксингу, Посол ГТО Саратовской области.

- Очень приятно сегодня быть здесь, провести зарядку, чтобы ребята получили заряд энергии. Несмотря на то, что у нас проходят соревнования, мы с воспитанниками все равно решили принять участие в забеге. Конечно, каждый житель Саратовской области должен принимать участие и поддерживать такие мероприятия. В дальнейшем будет организовывать пробежки здесь, а в выходные дни сможем с ребятами устраивать велопробег. Раз появилась такая замечательная площадка, так почему бы и нет. Как только потеплеет, я думаю, мы здесь проведем еще одну зарядку, — сказал он.

Остальные любители спорта также не остались в стороне и с удовольствием делились позитивными впечатлениями, отметив важность такого спортивного праздника накануне Дня космонавтики, а также хорошую организацию и удобство маршрута.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.