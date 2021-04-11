Участники «Звездного пути» в Саратовской области получили медали

В 43-й раз прошел легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики в Саратовской области

В Саратовской области открылся «Звездный путь».

Именно такое название дано традиционному легкоатлетическому забегу, который проходит в честь первого полета человека в космос уже в 43-й раз.

Все желающие могли отправиться к месту приземления Юрия Гагарина. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички.

Своими впечатлениями поделилась руководитель клуба ходьбы и бега «Сокол» Ольга Яковлева.

- Впервые агитпробег к месту приземления Юрия Гагарина состоялся 1974 году и только спустя три года он стал проводиться ежегодно. И вот уже в этом году в 43-й раз. Очень хорошо, что в последнее время бегают не только спортсмены клуба ходьбы и бега «Сокол», но и все желающие. Непременно это важно в плане патриотического воспитания молодежи. Нужно чаще проводить такие мероприятия, потому что за молодежью будущее! — уверена она.

Победителей в забеге не определяли, ведь каждый принимал участие не ради победы, а в память первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Однако память о знаменательном событии останется — все получили стартовые пакеты с сувенирной продукцией и юбилейной медалью участника забега.

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