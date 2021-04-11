«Боевое братство» в Саратове возложило цветы к бюсту Гагарина в колледже СГТУ

Члены «Боевого братства» в Саратове возложили цветы к мемориалу Юрия Гагарина в профессионально-педагогическом колледже Саратовского государственного технического университета, который носит его имя.

В церемонии принял участие председатель отделения «Боевого братства» в регионе, член Общественной палаты области Сергей Авезниязов.

- Возложение цветов к бюсту Юрия Алексеевича Гагарина, он же учился здесь на литейщика, и посещение музея с детьми из «Волонтерской роты» «Боевого братства», — рассказал Сергей Авезниязов.

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