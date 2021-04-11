Илья Мажухин принял участие в велопробеге «Поехали!» к Парку покорителей космоса

Сотни велосипедистов приняли участие в велопробеге Фото: Александр Уриевский

Участником велопробега «Поехали!» в Саратовской области стал Илья Мажухин, мастер спорта России по триатлону, неоднократный победитель и призер чемпионатов России, тренер знаменитой спортсменки Александры Разареновой.

Он дал корреспонденту «КП-Саратов» небольшой комментарий перед стартом.

- Конечно, здорово, что все это проводят. И надеюсь, что и дальше не будет никаких отмен, а уже и забег пройдет в офлайне, а не в онлайне. Можно будет собраться большим количеством людей бежать в хорошей компании, — сказал Илья Мажухин.

Напомним, 11 апреля в селе Квасниковка стартовал велопробег, приуроченный к Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос. Сотни спортсменов, как профессионалов так и и любителей, вышли на новую велодорожку и отправились к Парку покорителей космоса.

Парк покорителей космоса раскинулся на месте приземления первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Он был создан по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который обратился за поддержкой к Президенту Владимиру Путину и получил ее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.