В Саратове 10 тысяч жителей остались без воды

В Октябрьском районе Саратова днем 11 апреля отключена питьевая вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, произошла авария на сетях ООО «КВС».
Работы ведутся на Новоузенской. Ожидается, что они продлятся до понедельника.
Без воды остались жители 48 многоквартирных и 4987 частных домов. Это более 10 тыс. человек.
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