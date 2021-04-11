Три человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика в Саратове

Столкнулись легковушка и грузовая "Газель"
Фото: ГИБДД по Саратову
Утром 11 апреля на улице Шехурдина в Саратове столкнулись легковушка Skoda и грузовая «Газель».
Авария произошла на улице Шехурдина
Фото: ГИБДД по Саратову
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 09:40.
Оба водителя и пассажир «Газели» были госпитализированы.
Пострадали оба водителя и пассажир
Фото: ГИБДД по Саратову
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