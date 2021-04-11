Двухлетний мальчик чудом не выпал из окна в Саратове, пока его мама и бабушка спали

Спасатели забрались в квартиру с помощью альпинистского снаряжения. Фото "ЧП-Саратов"

В поселке Юбилейный Волжского района Саратова бдительные соседи вызвали спасателей на место потенциального ЧП.

Как сообщает «ЧП-Саратов», маленький ребенок едва не выпал из окна на третьем этаже.

Жители заметили, что мальчик сидит на подоконнике, свесив ноги наружу. Также он кидал из окна вещи. Спасатели забрались к нему с помощью альпинистского снаряжения и сняли ребенка.

Выяснилось, что мальчику два года. В момент ЧП его мама и бабушка были пьяны и спасли. Обстоятельствами случившегося теперь занимается полиция.

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