В Саратовской области коронавирус выявлен у 144 жителей

Коронавирус выявлен у 144 жителей Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 144 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из них пневмония выявлена в 36 человек.

Выздоровели за день 139 пациентов.

Всего с начала пандемии оказались заражены 56 418 человек, а победить болезнь удалось 51 054.

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