Еще два моста затопило в Саратовской области

В Аткарске Саратовской области затоплен мост через реку Медведица.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вода залила мост на 10 см. Работает лодочная переправа.

Объехать место ЧП можно, сделав крюк в восемь километров.

Кроме того, 10 апреля был перелит мост между селом Каменка и поселком Горный в Пугачевском районе. Там высота воды составляет 15 см, а протяженность объездного пути — 60 км.

В обоих случаях угрозы затопления населенных пунктов нет.

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