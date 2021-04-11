Водитель «Гранты» протаранил забор в Аткарске и погиб

Водитель погиб в протаранившей забор машине
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области рано утром 11 апреля случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в семь часов на пересечении улиц Волгоградская и Лермонтова.
По предварительной версии, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина врезалась в кирпичный забор.
Водитель погиб на месте.
Авария произошла рано утром в воскресенье
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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