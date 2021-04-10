В Саратовской области затопило еще одну плотину и еще один мост

На 27 км дороги Перелюб - Тараховка с 10 апреля и до особого распоряжения ограничено движение транспорта. Все из-за перелива плотины на реке Камелик. Объезд организован по старому мосту в близи переправы, уточнили в региональном УГИБДД.
Такие же ограничения на неопределенный период действуют на мосту через реку Большой Иргиз на 44 км дороги Ивантеевка - Клевенка в Ивантеевском районе.
Напомним, на реке Большой Иргиз сегодня ушли под воду из-за паводка плотина в Пугачевском и мост в Ивантеевском районах.
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