В Саратовской области затопило еще одну плотину и еще один мост

На 27 км дороги Перелюб - Тараховка с 10 апреля и до особого распоряжения ограничено движение транспорта. Все из-за перелива плотины на реке Камелик. Объезд организован по старому мосту в близи переправы, уточнили в региональном УГИБДД.

Такие же ограничения на неопределенный период действуют на мосту через реку Большой Иргиз на 44 км дороги Ивантеевка - Клевенка в Ивантеевском районе.

Напомним, на реке Большой Иргиз сегодня ушли под воду из-за паводка плотина в Пугачевском и мост в Ивантеевском районах.

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