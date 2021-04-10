В Саратовской области паводок перекрыл проезд по плотине на реке Большой Иргиз

В связи с подъемом уровня воды в реке Большой Иргиз 10 апреля перекрыто движение транспорта по плотине в районе села Каменка Пугачевского района Саратовской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Проезд по плотине закрыт до особого распоряжения.

Напомним, на этой же реке, выше по течению, в Ивантеевском райне подтоплен низководный мост у села Канаевка.

При этом, как сообщили в региональном МЧС, на реке Медведица уровень воды упал и позволил восстановить сообщение по мостам в Аткарском и Лысогорском районах.

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