В Саратовской области от коронавируса умерли еще пять человек

В Саратовской области к утру 19 апреля стало известно о еще пяти жертвах новой коронавирусной инфекции.
Общее число скончавшихся непосредственно от коронавируса жителей Саратовской области с начала пандемии составило 868 человек.
Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировано 147 новых заражений.
Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 56274 человек, выздоровели с начала эпидемии 50915 человек, за сутки — 143.
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