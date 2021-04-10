В Саратовской области от коронавируса умерли еще пять человек

В Саратовской области к утру 19 апреля стало известно о еще пяти жертвах новой коронавирусной инфекции.

Общее число скончавшихся непосредственно от коронавируса жителей Саратовской области с начала пандемии составило 868 человек.

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировано 147 новых заражений.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 56274 человек, выздоровели с начала эпидемии 50915 человек, за сутки — 143.

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