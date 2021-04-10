Вячеслав Володин пригласил всех в открывшийся Парк покорителей космоса

no_name

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем личном канале в Telegram сообщил об открытии Парка покорителей космоса и пригласил всех посетить его.

- На месте приземления первого космонавта планеты - в 16 км от Энгельса - открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие.

Создание парка поддержал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

no_name

В понедельник, 12 апреля - 60 лет со дня полета первого человека в космос. Это особый день не только в истории нашей страны, но и всего мира. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым, кто покорил космическое пространство.

Значимое место в его жизни занимала Саратовская область. В городе Саратове он учился в индустриальном техникуме, в местном аэроклубе впервые поднялся в небо на самолете ЯК-18, на саратовскую землю приземлился его «Восток-1», рядом с Волгой. Кстати, на днях в аэроклубе началась реконструкция, осенью этого года планируем завершить работы.

Имя первого космонавта увековечено не только в названиях улиц городов Саратовской области, но и присвоено новому аэропорту. Он стал вторым крупным аэровокзальным комплексом в новейшей истории России, который был построен с нуля летом 2019 года. Также имя Гагарина носит технический университет и Народный музей.

no_name

Создание Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, ее написавших.

Приглашаю посетить Парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится, - написал Володин.

Напомним, ранее было объявлено, что 12 апреля на место приземления Гагарина прибудет президент страны Владимир Путин. Здесь же он проведет совещание по развитию космической отрасли.

no_name

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.