В Саратовской области коронавирусом заразились еще 147 человек

На утро 10 апреля по сообщению регионального оперштаба в Саратовской области зарегистрировано еще 147 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Саратове — 63, в Энгельсском районе — 20, в Балаковском — 9, Базарно-Карабулакском — 8.

Пневмония выявлена почти у каждого второго из заболевших за сутки - у 68 пациентов.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 56274 человек, выздоровели с начала эпидемии 50915 человек, за сутки — 143.

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