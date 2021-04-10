В Саратовской области подтопленный мост заставляет жителей совершать объезд в 110 км

Мост в Ивантеевском районе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области паводок подтопил низководный мост. Перелив всего в шесть см закрыл движение по мосту между селами Яблоневый Гай и Канаевка. Угроз населенным пунктам нет, но теперь чтобы добраться до большого мира жителям Канаевки придется проехать лишних 110 км или подождать, пока спадет вода.

При этом как сообщили в региональном ГУ МЧС, спала вода в реке Медведица и стали доступны утонувшие ранее мосты в Аткарском и Лысогорском районах.

Местные власти приняли решение восстановить движение транспорта и пешеходов.

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