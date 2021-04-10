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Общество10 апреля 2021 8:57

В Саратовской области за неправильное хранение вакцины от коронавируса осудили главврача

В больнице не вели контроль за тмпературой харнения вакцины
Источник:kp.ru
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ВАкцину в Дергачевской больнице хранили не по правилам

ВАкцину в Дергачевской больнице хранили не по правилам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дергачевской районной больнице Саратовской области выявлены факты неправильного хранения вакцины от коронавируса. Главного врача медучреждения Леонида Куликова признали виновным в нарушении действующих санитарных правил и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

- Не был организован контроль температурного режима в системе «Холодовой цепи» (отсутствовали средства выявления (индикации) нарушений температурного режима (повышение температуры выше минус 18°C), не осуществлялся непрерывный контроль температурного режима от момента закладки вакцины Гам-Ковид-Вак в упаковочную тару до их получения на всех этапах (уровнях) транспортирования и в течение всего периода хранения, не проводился контроль за регистрацией в журнале поступления и отправления вакцины, - говорится в тексте решение Ершовского районного суда, который 6 апреля установил вину главврача.

Сам Куликов вину в нарушениях признал. Решение о штрафе в силу не вступило, у медика есть возможность обжаловать его.