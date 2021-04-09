В Парке покорителей космоса состоялось торжественное гашение почтовых открыток штемпелем «Гагаринское поле»

В торжественной церемонии гашения почтовой продукции приняли участие зампред правительства области Роман Бусаргин и заместитель гендиректора АО «Почта России» Михаил Волков Фото: Екатерина Семенова

В Парке покорителей космоса в Энгельсском районе 9 апреля состоялось торжественное гашение почтовой открытки праздничным штемпелем «Гагаринское поле».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии приняли участи председатель правительства области Роман Бусаргин и заместитель генерального директора по операционному управлению АО «Почта России» Михаил Волков.

Они поставили на открытках специальные почтовые штемпели, посвященные первому полету человека в космос, который будет широко отмечаться в Саратовской области 12 апреля.

Кстати, все желающие смогли там же отправить открытки с уникальным почтовым штемпелем. Дизайн открыток выполнен на основе детских рисунков на космическую тематику.

Для дизайна открыток были выбраны детские рисунки Фото: Екатерина Семенова

Жители смогут поставить штемпель «Гагаринское поле» в центральном почтовом отделении Энгельса на улице Коммунистическая до 13 апреля.

Михаил Волков отметил, что такие мероприятия призваны популяризировать полет человека в космос и сделать Юрия Гагарина одним из кумиров молодежи.

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