Отменяются ограничения для домов престарелых и интернатов в Саратовской области

Отменяются ограничительные меры в учреждениях соцзащиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С субботы, 10 апреля, в Саратовской области отменят ограничительные меры в учреждениях соцзащиты с постоянным пребыванием людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, речь идет о домах престарелых, интернатах и аналогичных заведениях.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

Меры противоэпидемиологической безопасности должны быть сохранены. Это, в частности, регулярная обработка помещений, наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств, масочный режим при посещениях родственниками.

Сотрудники, которые не вакцинировались от коронавируса, должны еженедельно сдавать тесты на COVID19. Если вирус будет обнаружен, то учреждение вновь будет закрыто.

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