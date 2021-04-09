Стажер обокрал пивной магазин в Саратове и отправился развлекаться

В Саратове обокрали пивной магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, владелец заведения сообщил, что из кассы пропало 80 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан 21-летний ранее судимый местный житель, который работал в этом магазине. Он проходил стажировку на должность продавца, однако вместо этого решил пойти более простым путем. Камеры видеонаблюдения засняли, как он забрал выручку из кассы и отправился по своим делам.

Предварительно установлено, что юноша взял такси и устроил вояж по увеселительным заведениям, а также купил себе телефон.

Когда полиции удалось выйти на злоумышленника, он как раз шел домой с пакетами продуктов. На тот момент он уже успел потратить 50 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.