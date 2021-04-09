Панков: Ремонт дорог, дворов и тротуаров должен быть качественным и долговечным

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» попросил жителей рассказать о случаях, когда недавно отремонтированные дороги, тротуары или дворы быстро пришли в негодность.

- Во время рабочей поездки в Балаково «дорожная» тема была одной из главных. Жители рассказали о случаях, когда участки, отремонтированные в прошлом году, не пережили зиму. Предложил создать общественный совет, сообщать о случаях некачественного ремонта дорог и тротуаров. По каждому случаю буду добиваться от подрядчиков гарантийного ремонта. И в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Считаю, в других населенных пунктах эта проблема тоже актуальна. Сейчас тратятся немалые средства, чтобы повысить качество дорожной и пешеходной инфраструктуры в области. Для этого стало больше возможностей, благодаря передаче ряда магистралей на федеральный уровень. А также тому, что транспортный налог остается теперь в муниципалитетах. И «закатывать» эти деньги в асфальт ни в коем случае нельзя. Ремонт должен быть качественным и долговечным. А если какие-то подрядчики не хотят этого понимать, то нужно вносить их в список недобросовестных организаций. Такой уже начали составлять с жителями.

Прошу жителей городов и сел нашей области рассказывать о случаях, когда недавно отремонтированные дороги, тротуары или дворы очень быстро пришли в негодность. Сообщения можно направлять на мои страницы в Инстаграм https://www.instagram.com/nikolai_pankov_paraslov/ и «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/568406244603. Или на сайт «Безопасные тротуары» - тротуары164.рф, — пишет Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.