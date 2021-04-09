Саратов встал в 8-балльных пробках из-за непогоды

Пробки в Саратове

В пятницу 9 апреля пробки в Саратове достигли восьми баллов.

Жители города испытывают серьезные затруднения в том, чтобы добраться с работы домой.

Очень сложно доехать из центра города в Заводской район. Стоит движение на улицах Чернышевского, Орджоникидзе, Авиастроителей, Ново-Астраханском шоссе.

Не легче попасть и в Ленинский — пробка на проспекте 50 лет Октября тянется до Технической.

В центре города значительные затруднения автомобилисты испытывают при передвижении по улицам Рахова, Астраханской, Разина, Аткарская, Рабочей, Московской, Большой Казачьей.

Также пробка образовалась на Соколовой, Большой Горной, Танкистов и Навашина.

Попытка уехать в Энгельс обернется стоянием на Большой Затонской перед мостом. Зато сам мост свободен от заторов.

Причина пробок — в ненастной погоде. Со вчерашнего вечера Саратов накрыло обильными осадками. Ливень превратился в мокрый снег, поэтому поездка на личном авто для многих стала настоящим приключением.

Кстати, общественный транспорт на удивление ходит неплохо. Сейчас прервано движение только трамваев №8 и 9.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.